Qu’en est-il de l’entente récemment proposée aux agents de bord de Air Canada?

Celle-ci inclurait jusqu’à 21,5 % d’augmentations de salaire sur quatre ans: de 12 % la première année pour les employés qui ont moins de cinq ans d’ancienneté et de 8 % pour les autres.

Et il y aurait une proposition pour le travail non rémunéré au sol, mais pas à 100% du taux horaire. C’est d'ailleurs sur ce point que les membres du syndicat voteront dès le 27 août.

Est-ce une bonne offre?

Écoutez Marc Ranger, ancien syndicaliste, en discuter, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp.