L'avantage salarial d'un diplôme universitaire pour les jeunes hommes est de moins en moins important, selon une étude de l’Institut du Québec.
Écoutez Emna Braham, qui en est la présidente-directrice générale, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normaneau et Luc Ferrandez.
«L'avantage salarial à avoir un baccalauréat s'est effrité pour tout le monde dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Par contre, il s'est effrité peut-être plus rapidement pour les hommes, parce que justement, ils ont davantage, en moyenne, accès à des emplois qui requièrent peu de diplômes et qui sont mieux rémunérés.»