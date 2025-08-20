 Aller au contenu
Étude de l’Institut du Québec

Diplôme universitaire: de moins en moins avantageux pour les jeunes hommes

par 98.5

0:00
11:05

Entendu dans

La commission

le 20 août 2025 14:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Diplôme universitaire: de moins en moins avantageux pour les jeunes hommes
La commission / Cogeco Média

L'avantage salarial d'un diplôme universitaire pour les jeunes hommes est de moins en moins important, selon une étude de l’Institut du Québec.

Écoutez Emna Braham, qui en est la présidente-directrice générale, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normaneau et Luc Ferrandez.

«L'avantage salarial à avoir un baccalauréat s'est effrité pour tout le monde dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Par contre, il s'est effrité peut-être plus rapidement pour les hommes, parce que justement, ils ont davantage, en moyenne, accès à des emplois qui requièrent peu de diplômes et qui sont mieux rémunérés.»

Emna Braham

