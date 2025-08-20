Le Canada moins sévère que l'Europe

Certains fruits et légumes produits au Canada contiendraient des taux de pesticides de 200 à 300 fois supérieurs à ce qu’on retrouve en Europe.

C'est la conclusion de l’organisme Vigilance OGM, qui a mené une enquête sur le sujet.

Qu'en est-il de la situation des pesticides au Québec?

Écoutez Louis Robert, agronome, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.