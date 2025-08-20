 Aller au contenu
Le Canada moins sévère que l'Europe

Pesticides: avons-nous des pratiques sécuritaires pour la santé au Québec?

le 20 août 2025 14:25

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Pesticides: avons-nous des pratiques sécuritaires pour la santé au Québec?
Certains fruits et légumes produits au Canada contiendraient des taux de pesticides de 200 à 300 fois supérieurs à ce qu’on retrouve en Europe. / ChristopheB/ Adobe Stock

Certains fruits et légumes produits au Canada contiendraient des taux de pesticides de 200 à 300 fois supérieurs à ce qu’on retrouve en Europe. 

C'est la conclusion de l’organisme Vigilance OGM, qui a mené une enquête sur le sujet.

Qu'en est-il de la situation des pesticides au Québec?

Écoutez Louis Robert, agronome, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Le consensus scientifique général au Canada et au Québec, c'est que les bienfaits découlant de la consommation régulière de fruits et légumes dépassent largement le risque associé à la présence de pesticides dans nos fruits et légumes tels qu'on les obtient présentement. Mais c'est vrai aussi qu'on est peut être un peu trop tolérant au Canada.»

Louis Robert

