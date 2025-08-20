Le Canada moins sévère que l'Europe

Certains fruits et légumes produits au Canada contiendraient des taux de pesticides de 200 à 300 fois supérieurs à ce qu’on retrouve en Europe.
C'est la conclusion de l’organisme Vigilance OGM, qui a mené une enquête sur le sujet.
Qu'en est-il de la situation des pesticides au Québec?
Écoutez Louis Robert, agronome, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le consensus scientifique général au Canada et au Québec, c'est que les bienfaits découlant de la consommation régulière de fruits et légumes dépassent largement le risque associé à la présence de pesticides dans nos fruits et légumes tels qu'on les obtient présentement. Mais c'est vrai aussi qu'on est peut être un peu trop tolérant au Canada.»