Recrutement des jeunes par les criminels

Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes efficaces pour recruter des jeunes prêts à commettre des crimes, a révélé mercredi un article de La Presse.
Écoutez Annie Barré, intervenante à la Ligne Renfort, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La réactivité des jeunes sur les réseaux sociaux est de plus en plus inquiétante. Nos jeunes se font montrer des opportunités de commettre des délits et d'être rémunérés de manière assez importante et intéressante. Ça devient encourageant pour les jeunes de participer à ces délits-là qui auparavant étaient des délits d'adultes.»