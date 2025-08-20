 Aller au contenu
Recrutement des jeunes par les criminels

«Ça devient encourageant pour les jeunes de participer à ces délits-là»

par 98.5

0:00
14:39

Entendu dans

La commission

le 20 août 2025 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ça devient encourageant pour les jeunes de participer à ces délits-là»
La commission / Cogeco Média

Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes efficaces pour recruter des jeunes prêts à commettre des crimes, a révélé mercredi un article de La Presse

Écoutez Annie Barré, intervenante à la Ligne Renfort, brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«La réactivité des jeunes sur les réseaux sociaux est de plus en plus inquiétante. Nos jeunes se font montrer des opportunités de commettre des délits et d'être rémunérés de manière assez importante et intéressante. Ça devient encourageant pour les jeunes de participer à ces délits-là qui auparavant étaient des délits d'adultes.»

Annie Barré

