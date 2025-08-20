Des jeunes sont recrutés via Internet

Il y a une montée de la criminalité juvénile, notamment à propos d'incendies et d'extorsions commis par des jeunes recrutés via Internet, sans lien direct avec des groupes criminels.

Le processus traditionnel de criminalisation est court-circuité, rendant la prévention difficile et élargissant le bassin de jeunes impliqués.

