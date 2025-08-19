Selon un rapport d'Equifax, les jeunes de 36 ans et moins accumulent les retards de paiement à un rythme jamais vu.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette situation au micro de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Le taux de chômage chez les jeunes est en cause, tout comme la hausse du coût de la vie, pour expliquer les problèmes de paiement des jeunes de moins de 36 ans
- Les chiffres sur l’inflation au Canada ont été publiés: sur une base annuelle, l’inflation s’est établie à 1,7% en juillet par rapport à 1,9% en juin.
- Le prix des aliments et du logement a continué à monter. Ce qui n’aidera pas nos jeunes endettés….