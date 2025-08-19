 Aller au contenu
Économie
Jeunes de 36 ans et moins

1,4 million de Canadiens ont raté un paiement de crédit au deuxième trimestre

par 98.5

0:00
4:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 août 2025 18:06

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
«1,4 million de Canadiens ont raté un paiement de crédit au deuxième trimestre»
Michèle Boisvert / Cogeco Média

Selon un rapport d'Equifax, les jeunes de 36 ans et moins accumulent les retards de paiement à un rythme jamais vu.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette situation au micro de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • Le taux de chômage chez les jeunes est en cause, tout comme la hausse du coût de la vie, pour expliquer les problèmes de paiement des jeunes de moins de 36 ans
  • Les chiffres sur l’inflation au Canada ont été publiés: sur une base annuelle, l’inflation s’est établie à 1,7% en juillet par rapport à 1,9% en juin.
  • Le prix des aliments et du logement a continué à monter. Ce qui n’aidera pas nos jeunes endettés….
