Fin du conflit de travail

La grève des agents de bord d'Air Canada est terminée.
Le syndicat et le transporteur aérien ont annoncé tôt ce matin qu'une entente de principe a été conclue.
Les modalités de ce nouveau contrat de travail n'ont pas encore été dévoilées, mais tout porte à croire que l'ensemble des heures travaillées seront maintenant rémunérées.
Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économique, Marie-Eve Fournier, à l'émission de Patrick Lagacé.
«J'espère vraiment qu'Air Canada va être à l'origine d'un changement mondial et qu'on va améliorer les conditions de travail des agents de bord. Parce qu'il n'y a pas grand-monde sur Terre qui travaille 35 heures par mois pour son patron, et ce, bénévolement.»
«On n'avait pas l'habitude de voir des femmes faire la grève, tenir leur bout longtemps. Mais là, la donne a changé dans les dernières années. On l'a vu avec les infirmières, avec les profs, avec les éducatrices. Et là, c'est les agentes de bord. Et ça porte ses fruits.»
Autre sujet abordé
- Les no-show: on ne règle pas tous les problèmes avec des lois.