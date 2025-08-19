 Aller au contenu
Fin du conflit de travail

Air Canada: «Un soupir de soulagement collectif pour tous les voyageurs»

par 98.5

0:00
7:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 août 2025 07:36

Avec

La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La grève des agents de bord d'Air Canada est terminée.

Le syndicat et le transporteur aérien ont annoncé tôt ce matin qu'une entente de principe a été conclue.

Les modalités de ce nouveau contrat de travail n'ont pas encore été dévoilées, mais tout porte à croire que l'ensemble des heures travaillées seront maintenant rémunérées.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économique, Marie-Eve Fournier, à l'émission de Patrick Lagacé.

«J'espère vraiment qu'Air Canada va être à l'origine d'un changement mondial et qu'on va améliorer les conditions de travail des agents de bord. Parce qu'il n'y a pas grand-monde sur Terre qui travaille 35 heures par mois pour son patron, et ce, bénévolement.»

Marie-Eve Fournier

«On n'avait pas l'habitude de voir des femmes faire la grève, tenir leur bout longtemps. Mais là, la donne a changé dans les dernières années. On l'a vu avec les infirmières, avec les profs, avec les éducatrices. Et là, c'est les agentes de bord. Et ça porte ses fruits.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Les no-show: on ne règle pas tous les problèmes avec des lois.
