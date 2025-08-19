Fin du conflit de travail

La grève des agents de bord d'Air Canada est terminée.

Le syndicat et le transporteur aérien ont annoncé tôt ce matin qu'une entente de principe a été conclue.

Les modalités de ce nouveau contrat de travail n'ont pas encore été dévoilées, mais tout porte à croire que l'ensemble des heures travaillées seront maintenant rémunérées.

