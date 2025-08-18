 Aller au contenu
Hockey
Le tournage de La reconstruction

«La clé, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants» André St-Pierre

par 98.5 Sports

0:00
7:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 août 2025 19:03

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«La clé, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants» André St-Pierre
Nick Suzuki et Cole Caufield. / PC/Christinne Muschi

Le documentaire La reconstruction en est à sa deuxième saison. Et elle promet d'être encore plus intéressante que la précédente.

Écoutez le réalisateur André St-Pierre discuter de cette deuxième saison avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Cette deuxième saison de La reconstruction sera diffusée dès le 21 août.

À quel point St-Pierre s'estime privilégié d'avoir un tel accès dans les entrailles du Centre Bell?

«Tous les soirs qu'on tourne dans le Centre Bell ou ailleurs, et qu'on a accès à ces secrets-là, à des secrets d'entreprise qu'on ne peut pas tous révéler pour plein de raisons. On est comme des gamins qui se disent: on n'a pas d'affaire-là, mais on essaie de rapporter le plus fidèlement possible ce qui se passe. Puis la clé pour pouvoir accéder à ça, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants. Avec tout le monde qui tourne autour de l'organisation. Et ça, il faut un certain doigté, puis il faut être discret.»

Le réalisateur André St-Pierre

Les sujets discutés

  • Le sérieux à l'interne pour le tournage;
  • La séquence de séries de défaites lors d'un match à Buffalo;
  • L'arrivée d'Alex Carrier;
  • Le changement de numéro de Cole Caufield.
Le réalisateur André St-Pierre avec Meeker Guerrier.#Cogeco Media.

Source: Le réalisateur André St-Pierre avec Meeker Guerrier.#Cogeco Media.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je ne serais pas surpris que Gorton et Hughes tentent d'obtenir du renfort»
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
«Je ne serais pas surpris que Gorton et Hughes tentent d'obtenir du renfort»
0:00
9:56
Samuel Montembeault: seul gardien québécois actif dans la LNH
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
Samuel Montembeault: seul gardien québécois actif dans la LNH
0:00
12:04

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Michael Woods a marqué le pas pour les grandes courses» -Arcadio Marcuzzi
Il prend sa retraite à 38 ans
«Michael Woods a marqué le pas pour les grandes courses» -Arcadio Marcuzzi
Des équipes à Nashville et à Salt Lake City d'ici 2027?
Rumeurs d'expansion dans le Baseball majeur
Des équipes à Nashville et à Salt Lake City d'ici 2027?
«Il ne faut pas paniquer» -Jean-Philippe Bolduc
Fiche de 5-5 et un tas de blessés majeurs
«Il ne faut pas paniquer» -Jean-Philippe Bolduc
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
Pas de contrats pour Fantilli et Hutson
Pour le DG: «Le meilleur deal, c'est maintenant» -Antoine Roussel
«Tout le monde a été généreux» -Joseph Limare
Les Canadiennes l'emportent à Montréal
«Tout le monde a été généreux» -Joseph Limare
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
Gillier s'impose aux dépens de Sirois
«Gillier inspire quelque chose d'autre» -Wandrille Lefèvre
«Attention à Gabriel Diallo» -Hugues Léger
32e tête de série à New York
«Attention à Gabriel Diallo» -Hugues Léger
«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette
Jeunes disqualifiés en raison de parents toxiques
«Une expérience terrible pour des jeunes de 10 ans» -Mikaël Lalancette
«Les partisans vont trouver ça incroyable» -Alex Carrier
Nouveaux épisodes de La reconstruction
«Les partisans vont trouver ça incroyable» -Alex Carrier
Maïka Dumais, 17 ans, participera au camp de la Womens Pro Baseball League
Un nouveau circuit féminin de baseball
Maïka Dumais, 17 ans, participera au camp de la Womens Pro Baseball League
Les droits de nommage des sites des J.O de Los Angeles seront mis en vente
Une première dans l'histoire des Jeux Olympiques
Les droits de nommage des sites des J.O de Los Angeles seront mis en vente
«Nous, les Roses, sommes un club qui a de l’ambition» -Robert Rositoiu
À trois points du premier rang
«Nous, les Roses, sommes un club qui a de l’ambition» -Robert Rositoiu
3,5 milliards US$: voilà le prix minimum pour une franchise de la NBA à Montréal
Basé sur la valeur des Grizzlies de Memphis
3,5 milliards US$: voilà le prix minimum pour une franchise de la NBA à Montréal
Plus de la moitié des piscines municipales au Canada sont en fin de vie
Natation Canada tire la sonnette d'alarme
Plus de la moitié des piscines municipales au Canada sont en fin de vie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00