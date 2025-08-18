Le tournage de La reconstruction

Le documentaire La reconstruction en est à sa deuxième saison. Et elle promet d'être encore plus intéressante que la précédente.

Écoutez le réalisateur André St-Pierre discuter de cette deuxième saison avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Cette deuxième saison de La reconstruction sera diffusée dès le 21 août.

À quel point St-Pierre s'estime privilégié d'avoir un tel accès dans les entrailles du Centre Bell?