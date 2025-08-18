Le tournage de La reconstruction

Le documentaire La reconstruction en est à sa deuxième saison. Et elle promet d'être encore plus intéressante que la précédente.
Écoutez le réalisateur André St-Pierre discuter de cette deuxième saison avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Cette deuxième saison de La reconstruction sera diffusée dès le 21 août.
À quel point St-Pierre s'estime privilégié d'avoir un tel accès dans les entrailles du Centre Bell?
«Tous les soirs qu'on tourne dans le Centre Bell ou ailleurs, et qu'on a accès à ces secrets-là, à des secrets d'entreprise qu'on ne peut pas tous révéler pour plein de raisons. On est comme des gamins qui se disent: on n'a pas d'affaire-là, mais on essaie de rapporter le plus fidèlement possible ce qui se passe. Puis la clé pour pouvoir accéder à ça, c'est la confiance qui se bâtit avec les dirigeants. Avec tout le monde qui tourne autour de l'organisation. Et ça, il faut un certain doigté, puis il faut être discret.»
Les sujets discutés
- Le sérieux à l'interne pour le tournage;
- La séquence de séries de défaites lors d'un match à Buffalo;
- L'arrivée d'Alex Carrier;
- Le changement de numéro de Cole Caufield.
Source: Le réalisateur André St-Pierre avec Meeker Guerrier.#Cogeco Media.