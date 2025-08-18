Après une tournée populaire en 2024, l‘Orchestre FILMharmonique sera de retour à l’automne 2025 avec L’univers symphonique du cinéma – Hommage à John Williams pour une nouvelle série de représentations.

Dirigé par le chef d’orchestre Francis Choinière, ce concert sera en tournée dans six villes: Montréal, Québec, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Gatineau, et Toronto.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, lundi, au Québec maintenant.

