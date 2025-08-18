 Aller au contenu
Arts et spectacles
Hommage à John Williams

L‘Orchestre FILMharmonique sera de retour cet automne

par 98.5

0:00
7:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 août 2025 15:51

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

L‘Orchestre FILMharmonique sera de retour cet automne
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Après une tournée populaire en 2024, l‘Orchestre FILMharmonique sera de retour à l’automne 2025 avec L’univers symphonique du cinéma – Hommage à John Williams pour une nouvelle série de représentations.

Dirigé par le chef d’orchestre Francis Choinière, ce concert sera en tournée dans six villes: Montréal, Québec, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Gatineau, et Toronto.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, lundi, au Québec maintenant

Autres sujets abordés:

  • Le cascadeur sur la couverture de l'album Wish You Were Here, de Pink Floyd; 
  • Un nouvel extrait de la chanteuse montréalaise Katryna-Florence. 
