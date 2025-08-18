Une solution pour améliorer la qualité des routes?

Les péages refont surface dans l’actualité comme une solution pour améliorer notre réseau routier. Sont-ils une planche de salut ou un simple mirage?
Écoutez à ce sujet l'expert en planification des transports à l’Université de Montréal, Pierre Barrieau.
«C'est une question qui va être de plus en plus d'actualité […] En ce moment, le réseau routier est financé par la taxe sur l'essence. Et évidemment, les voitures électriques ne paient pas de taxes sur l'essence. Donc le péage viendrait combler ces pertes.»