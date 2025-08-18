Guerre Ukraine-Russie

Une rencontre bilatérale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a lieu lundi à Washington.

Elle vise à discuter d'une possible solution à la guerre en Ukraine, qui dure depuis 1268 jours et a causé 6,3 millions de déplacés.

Trump propose des garanties de sécurité à l'Ukraine, sans adhésion à l'OTAN, tandis que la Russie exige le contrôle du Donbass et le gel de la ligne de front.

Que peut-on espérer de cette rencontre?

