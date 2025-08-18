Plusieurs restaurateurs n'imposent pas le 10$

De nombreux restaurateurs ont décidé de ne pas aller de l'avant avec l'imposition d'amendes pour les réservations fantômes, les fameux «no-shows».
La Presse s'est entretenu avec plusieurs d'entre eux, qui disent craindre que cela nuise à la relation avec leur clientèle et que les réservations soient affectées.
Ce changement était pourtant réclamé depuis un moment puisque le phénomène des «no-shows» devenait un problème de taille pour plusieurs restaurateurs.
Depuis juillet, ceux-ci peuvent donc imposer une pénalité maximale de dix dollars par personne lorsqu'un groupe d'au moins deux clients ne se présente pas.
Écoutez Sébastien Muniz, copropriétaire du Tapeo, situé dans Villeray, à l'émission Lagacé le matin.
«La complexité de la situation, avec la gestion aussi à l'interne de toutes ces cartes de crédit, c'est problématique. Je pense à la sécurité aussi. Il y a également le lien de confiance avec la clientèle. [...] Est-ce qu'on va vraiment leur demander un numéro de carte de crédit? Il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est compliqué à mettre en application. [...] Chez nous, on préfère conscientiser nos clients.»