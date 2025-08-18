Plusieurs restaurateurs n'imposent pas le 10$

De nombreux restaurateurs ont décidé de ne pas aller de l'avant avec l'imposition d'amendes pour les réservations fantômes, les fameux «no-shows».

La Presse s'est entretenu avec plusieurs d'entre eux, qui disent craindre que cela nuise à la relation avec leur clientèle et que les réservations soient affectées.

Ce changement était pourtant réclamé depuis un moment puisque le phénomène des «no-shows» devenait un problème de taille pour plusieurs restaurateurs.

Depuis juillet, ceux-ci peuvent donc imposer une pénalité maximale de dix dollars par personne lorsqu'un groupe d'au moins deux clients ne se présente pas.

Écoutez Sébastien Muniz, copropriétaire du Tapeo, situé dans Villeray, à l'émission Lagacé le matin.