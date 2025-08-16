Alouettes contre les Lions

Alors que les Alouettes de Montréal sont de passage à Vancouver pour y affronter les Lions, les hommes de Jason Maas tenteront de remporter un premier match au BC Place depuis 2015.

Les Lions tenteront de retrouver le chemin de la victoire à domicile, eux qui ont dû s'avouer vaincu lors de leurs deux derniers duels au BC Place.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Alouettes et les Lions de la Colombie-Britannique avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, samedi, au Football des Alouettes sur le réseau Cogeco.