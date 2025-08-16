 Aller au contenu
Football
Alouettes contre les Lions

«Il n'y a pas beaucoup de succès traditionnellement pour les Alouettes ici»

par Matisse Drainville

0:00
48:41

Entendu dans

Le Football des Alouettes

le 16 août 2025 19:34

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
«Il n'y a pas beaucoup de succès traditionnellement pour les Alouettes ici»
Le Football des Alouettes / Cogeco Média

Alors que les Alouettes de Montréal sont de passage à Vancouver pour y affronter les Lions, les hommes de Jason Maas tenteront de remporter un premier match au BC Place depuis 2015. 

Les Lions tenteront de retrouver le chemin de la victoire à domicile, eux qui ont dû s'avouer vaincu lors de leurs deux derniers duels au BC Place. 

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Alouettes et les Lions de la Colombie-Britannique avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, samedi, au Football des Alouettes sur le réseau Cogeco.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Alouettes: «Le feu n'est pas pris, ce n'est pas dramatique, mais...»
Lagacé le matin
Alouettes: «Le feu n'est pas pris, ce n'est pas dramatique, mais...»
0:00
3:23

Dernièrement dans Le Football des Alouettes

Voir tout
Byron Archambault content du travail des unités spéciales
Première moitié de saison
Byron Archambault content du travail des unités spéciales
Défaite contre les Elks: «Ça en fait des matchs serrés qui vont du mauvais côté»
Le football des Alouettes
Défaite contre les Elks: «Ça en fait des matchs serrés qui vont du mauvais côté»
«C'est une grande fierté de démontrer au Canada au complet qu'on a du talent»
Le Football des Alouettes
«C'est une grande fierté de démontrer au Canada au complet qu'on a du talent»
«Le seul match qui est important présentement, c'est celui de ce soir»
Alouettes contre les Elks
«Le seul match qui est important présentement, c'est celui de ce soir»
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
Le football des Alouettes
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
«Je veux faire du football le plus longtemps possible» -Pier-Olivier Lestage
La mi-temps: le football des Alouettes
«Je veux faire du football le plus longtemps possible» -Pier-Olivier Lestage
L'avant-match: «Jose Maltos est plein de sang-froid» -Jean St-Onge
Le football des Alouettes
L'avant-match: «Jose Maltos est plein de sang-froid» -Jean St-Onge
Écoutez le parcours inspirant de Louis-Philippe Bourassa
Alouettes de Montréal
Écoutez le parcours inspirant de Louis-Philippe Bourassa
«Ça dépend de la ligue offensive» -Jean-Philippe Bolduc
McLeod Bethel-Thompson va-t-il s'améliorer?
«Ça dépend de la ligue offensive» -Jean-Philippe Bolduc
«Je retiens la combativité des Alouettes» -Jean-Philippe Bolduc
Une victoire in extremis
«Je retiens la combativité des Alouettes» -Jean-Philippe Bolduc
La passion selon Marc-Antoine Dequoy
Les joueurs québécois des Alouettes
La passion selon Marc-Antoine Dequoy
Alexander de retour, Philpot laissé de côté
Le football des Alouettes
Alexander de retour, Philpot laissé de côté
«On n'a pas été capables de faire les points pour se détacher d'eux»
Les Alouettes s'inclinent 21-20 face aux Lions
«On n'a pas été capables de faire les points pour se détacher d'eux»
«Une défaite à cause des erreurs mentales des Alouettes»
Les Lions ont profité d'un certain chaos...
«Une défaite à cause des erreurs mentales des Alouettes»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Football des Alouettes
En direct
Le Football des Alouettes
En ondes jusqu’à 22:00