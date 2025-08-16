Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska, vendredi après-midi, dans l'objectif de trouver une issue à la guerre en Ukraine.
Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, sera à Washington lundi.
Écoutez Justin Massie, professeur de science politique à l’UQAM et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique, discuter de ce sommet au micro de Valérie Beaudoin.
«Donald Trump a vraiment mis le tapis rouge, sans jeu de mots, pour obtenir un cessez-le-feu de la Russie. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que la Russie a maintenu sa position d'établir des conditions préalables à tout cessez-le-feu. Et donc, il y a eu un échec à cet égard.»