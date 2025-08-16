Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska, vendredi après-midi, dans l'objectif de trouver une issue à la guerre en Ukraine.

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, sera à Washington lundi.

Écoutez Justin Massie, professeur de science politique à l’UQAM et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique, discuter de ce sommet au micro de Valérie Beaudoin.