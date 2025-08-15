 Aller au contenu
La fête nationale de l'Acadie

Des artistes acadiens à découvrir: La Grosse Équipe, Tcheu Misère, Beauxmont

par 98.5

0:00
6:06

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 août 2025 15:52

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Des artistes acadiens à découvrir: La Grosse Équipe, Tcheu Misère, Beauxmont
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Le 15 août, c'est le jour de la Fête nationale de l'Acadie. 

Pour souligner le moment, Anaïs Guertin-Lacroix présente des extraits musicaux d'artistes acadiens méconnus comme La Grosse Équipe (country rock, Nouveau-Brunswick, album prévu 2026), Tcheu Misère! (blues acadien, formé en 2023, thèmes de la misère humaine) et Beauxmont (inspiré par la Louisiane, sonorités traditionnelles).

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, vendredi, au Québec maintenant.  

Autre sujet abordé: 

  • Le retour de Maroon Five, avec leur huitième album Love is Like, incluant des collaborations avec Lisa de Blind Pink, Louane et Lil Wayne.
