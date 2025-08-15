Le 15 août, c'est le jour de la Fête nationale de l'Acadie.

Pour souligner le moment, Anaïs Guertin-Lacroix présente des extraits musicaux d'artistes acadiens méconnus comme La Grosse Équipe (country rock, Nouveau-Brunswick, album prévu 2026), Tcheu Misère! (blues acadien, formé en 2023, thèmes de la misère humaine) et Beauxmont (inspiré par la Louisiane, sonorités traditionnelles).

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, vendredi, au Québec maintenant.

Autre sujet abordé: