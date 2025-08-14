Les Roses de Montréal

La nouvelle équipe de soccer féminine de Montréal, les Roses, connaît une fort belle première saison.
Écoutez la présidente des Roses, Annie Larouche, parler de l'identité, des défis et de la tenue vestimentaire de l'équipe en compagnie d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Avec les Roses, on construit l'avion en plein vol»;
- Qui est derrière la création du logo, des maillots et des couleurs de l'équipe?
- Annie Larouche sera conférencière en raison de son «leadership et sa capacité à construire une identité forte»;
- Les défis logistiques du stade et la nécessité d’assurer la pérennité et l’engagement communautaire autour de l’équipe.