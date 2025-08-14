 Aller au contenu
Société
Des files d'attente de deux kilomètres

Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier

par 98.5

0:00
9:06

Entendu dans

La commission

le 14 août 2025 12:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier
Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier / Slava / Adobe Stock

Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola, dans Lanaudière, n'en peuvent plus. Cette petite municipalité est littéralement prise en otage par les interminables files de véhicules en attente du traversier. Près de deux kilomètres de voitures, moteur allumé... et le week-end, ça se déroule entre 10h à 19h.

Un citoyen décidé de prendre le taureau par les cornes et de lancer une pétition contre ces files d'attente du traversier qui relie sa municipalité à la ville de Sorel-Tracy.

Il déplore que les citoyens soient pris en otages, alors que les files bloquent les rues et les accès aux propriétés.

Écoutez l'instigateur de la pétition, Alexandre Brault, expliquer que des comportements agressifs découlent aussi de cette situation qui s'est exacerbée depuis le début des travaux du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine et du pont Laviolette à Trois-Rivières, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les technologies qui transforment l’univers de la sexualité
Radio textos
Les technologies qui transforment l’univers de la sexualité
0:00
15:45
Grève et annulation des vols chez Air Canada: quelles sont vos options?
Lagacé le matin
Grève et annulation des vols chez Air Canada: quelles sont vos options?
0:00
7:20

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Quels médicaments peuvent aider en cas d’insomnie chronique?
Un million de québécois en souffrent
Quels médicaments peuvent aider en cas d’insomnie chronique?
Repentigny: un faux balado pour discréditer le maire Nicolas Dufour
L'intelligence artificielle fait des siennes
Repentigny: un faux balado pour discréditer le maire Nicolas Dufour
L’Annuel de l’automobile célèbre son 25e anniversaire
L’évolution du secteur au fil des années
L’Annuel de l’automobile célèbre son 25e anniversaire
«Le premier budget de Mark Carney sera déterminant pour son gouvernement»
Les 100 jours au pouvoir de Mark Carney
«Le premier budget de Mark Carney sera déterminant pour son gouvernement»
OQLF: «On va s'assurer de mieux former le personnel» -Nicolas Trudel
Affichage du Pub Burgundy Lion
OQLF: «On va s'assurer de mieux former le personnel» -Nicolas Trudel
6,1 milliards $ US pour l'acquisition des Celtics de Boston
Acquisition de l'équipe dans la NBA
6,1 milliards $ US pour l'acquisition des Celtics de Boston
Air Canada: «130 000 clients quotidiens verront leurs plans chamboulés»
En raison de ce conflit de travail
Air Canada: «130 000 clients quotidiens verront leurs plans chamboulés»
SAAQclic: Geneviève Guilbault et François Bonnardel témoigneront
Commission Gallant
SAAQclic: Geneviève Guilbault et François Bonnardel témoigneront
De l'autocueillette en fin de semaine dans certains vergers!
Saison des pommes
De l'autocueillette en fin de semaine dans certains vergers!
Projet informatique de la CCQ: dépassement de coûts de 85 millions $
La commission
Projet informatique de la CCQ: dépassement de coûts de 85 millions $
Ozempic: quels sont les effets secondaires de ces médicaments miracles?
Perte de poids
Ozempic: quels sont les effets secondaires de ces médicaments miracles?
«Je persiste et signe sur le fait que François Legault ne quittera pas la CAQ»
Le chef rencontre ses ministres
«Je persiste et signe sur le fait que François Legault ne quittera pas la CAQ»
Criminalité transfrontalière: les lois canadiennes «désuètes» et «inadéquates»?
L'Association des chefs de police du Canada
Criminalité transfrontalière: les lois canadiennes «désuètes» et «inadéquates»?
Épiceries indépendantes: «Ça met de la pression sur les prix à la baisse»
Le bénéfice net et les ventes de Metro en hausse
Épiceries indépendantes: «Ça met de la pression sur les prix à la baisse»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30