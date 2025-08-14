Des files d'attente de deux kilomètres

Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola, dans Lanaudière, n'en peuvent plus. Cette petite municipalité est littéralement prise en otage par les interminables files de véhicules en attente du traversier. Près de deux kilomètres de voitures, moteur allumé... et le week-end, ça se déroule entre 10h à 19h.

Un citoyen décidé de prendre le taureau par les cornes et de lancer une pétition contre ces files d'attente du traversier qui relie sa municipalité à la ville de Sorel-Tracy.

Il déplore que les citoyens soient pris en otages, alors que les files bloquent les rues et les accès aux propriétés.

Écoutez l'instigateur de la pétition, Alexandre Brault, expliquer que des comportements agressifs découlent aussi de cette situation qui s'est exacerbée depuis le début des travaux du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine et du pont Laviolette à Trois-Rivières, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.