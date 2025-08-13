Caleb Evans, le quart partant

Des blessés et encore des blessés pour les Alouettes. Et parmi les blessés, les deux premiers quarts de la formation montréalaise.
Écoutez le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, commenter la situation de l'équipe en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Des remplaçants à la rescousse;
- Les blessures expliquent-elles les contre-performances de McLeod Bethel-Thompson?
- Qui décide du retour au jeu d'un joueur: «la décision finale appartient toujours à l'équipe médicale»;
- Davis Alexander ne reviendra pas au jeu tant qu'il ne sera pas à 100 %;
- Caleb Evans, le nouveau quart partant;
- Les Alouettes ont neuf partants à l'infirmerie.