Politique internationale
Rencontre avant-sommet

«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie

le 13 août 2025 17:51

Catherine Beauchamp
Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelenskyy et le chancelier allemand Friedrich Merz.

L'analyste politique Guillaume Lavoie analyse la rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine, soulignant que l’exclusion de Volodymyr Zelensky et des leaders européens renforce le statut de superpuissance de la Russie et de Poutine.

Écoutez l'analyste Guillaume Lavoie commenter l'avant-sommet entre les États-Unis et la Russie au micro de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • Rencontre Trump-Poutine: rencontre avant-sommet entre Zelensky et les leaders européens
  • Mouvement anti-crème solaire: émergence d"un mouvement anti-crème solaire aux États-Unis, avec l'appui tacite... du Secrétaire à la Santé RK Jr
