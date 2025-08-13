Étude sur les habitudes des jeunes

Les jeunes Québécois âgés entre 15 et 29 ans regardent beaucoup moins les émissions sportives que naguère.
Selon une étude - dont parle Alexandre Pratt dans La Presse -, ce groupe d'âge regarde du sport sur une base quotidienne pour un taux de 9,9 %
Écoutez Jeremy Filosa et Catherine Beauchamp discuter de cette situation.
Les sujets discutés
- Le match de Felix Auger-Aliassime est retardé à Cincinnati
- La fragmentation de l’offre sportive sur des plateformes comme Netflix, Paramount et la Formule 1
- La difficulté d’accès et la concurrence des jeux vidéo
- L’assistance dans les stades (Blue Jays, CF Montréal) demeure élevée malgré tout