Ils sont épuisés physiquement et psychologiquement

Une vingtaine de pays, parmi lesquels figure le Canada, ont exhorté Israël à faciliter le travail des organisations non gouvernementales (ONG).
Ils demandent la levée des obstacles administratifs et logistiques qui entravent l’action de ces ONG sur le terrain.
Écoutez Jérôme Grimaud, coordinateur d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza, aborder les conditions de travail difficiles, voire impossibles, pour son organisation, mercredi matin, à l'émission Lagacé le matin.
«L'action est très difficile pour les médecins de Médecins sans frontières, mais aussi pour les médecins palestiniens que nous soutenons. [...] Ils sont débordés, ils sont à bout, physiquement, psychiquement, moralement...»
Selon lui, ces restrictions compliquent l’acheminement de l’aide humanitaire et la protection des populations civiles.
Il fait également le point sur les besoins en aide humanitaire des Palestiniens.