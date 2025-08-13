Ils sont épuisés physiquement et psychologiquement

Une vingtaine de pays, parmi lesquels figure le Canada, ont exhorté Israël à faciliter le travail des organisations non gouvernementales (ONG).

Ils demandent la levée des obstacles administratifs et logistiques qui entravent l’action de ces ONG sur le terrain.

Écoutez Jérôme Grimaud, coordinateur d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza, aborder les conditions de travail difficiles, voire impossibles, pour son organisation, mercredi matin, à l'émission Lagacé le matin.