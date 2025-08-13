 Aller au contenu
Société
Canicule et travail des éboueurs

Changer les horaires de collecte: «On éviterait des coups de chaleur fréquents»

Changer les horaires de collecte: «On éviterait des coups de chaleur fréquents»
En période de canicule, bien des travailleurs sont impactés par la chaleur, notamment les éboueurs. / Adobe Stock

Un avertissement de chaleur est toujours en vigueur pour le sud du Québec ce mercredi. Encore une fois, des travailleurs vont subir les effets des températures extrêmes. 

On prévoit encore plus de 30 degrés Celsius en matinée.

Cela dit, des épisodes orageux apportant des précipitations sur l'heure du midi permettront tout de même une légère baisse des températures. 

Des averses conséquentes sont notamment attendues, comme l'explique le président de Météoglobale Jean-Charles Beaubois à l'animateur Patrick Lagacé.

Le métier d'éboueur

Pendant cette période de canicule, bien des travailleurs sont impactés par la chaleur, notamment les éboueurs.

Écoutez Simon Paré-Poupart, vidangeur et auteur du livre Ordures!, qui parle de son travail en cette diffile semaine de températures extérieures intenses.

«J'ai souvent suggéré aux administrations de changer un peu les horaires de collecte lorsqu'il y a des canicules. [...] Par exemple 5h du matin. Ces 2 heures de différence nous permettrait de finir vers l'heure du dîner. Donc, on dégagerait la voie publique et on éviterait des coups de chaleur qui sont fréquents, avec l'épuisement.»

Simon Paré-Poupart

