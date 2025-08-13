Canicule et travail des éboueurs

Un avertissement de chaleur est toujours en vigueur pour le sud du Québec ce mercredi. Encore une fois, des travailleurs vont subir les effets des températures extrêmes.

On prévoit encore plus de 30 degrés Celsius en matinée.

Cela dit, des épisodes orageux apportant des précipitations sur l'heure du midi permettront tout de même une légère baisse des températures.

Des averses conséquentes sont notamment attendues, comme l'explique le président de Météoglobale Jean-Charles Beaubois à l'animateur Patrick Lagacé.

Le métier d'éboueur

Pendant cette période de canicule, bien des travailleurs sont impactés par la chaleur, notamment les éboueurs.

Écoutez Simon Paré-Poupart, vidangeur et auteur du livre Ordures!, qui parle de son travail en cette diffile semaine de températures extérieures intenses.