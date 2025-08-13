Une peine suffisante?

Un homme de 29 ans a écopé de six mois de prison seulement, malgré qu'il ait étranglé son ancienne conjointe.
Écoutez Bénédicte Lebel revenir sur ce jugement, qui date d'environ deux semaines, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Elle revient sur l'importance capitale du geste d'étranglement dans les risques de féminicides.
«Une personne qui vit avec un partenaire violent et sept fois et demie plus susceptible d'être tuée par son partenaire si elle a été étranglée par le partenaire dans le passé.»
