Une peine suffisante?

Un homme de 29 ans a écopé de six mois de prison seulement, malgré qu'il ait étranglé son ancienne conjointe.

Écoutez Bénédicte Lebel revenir sur ce jugement, qui date d'environ deux semaines, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle revient sur l'importance capitale du geste d'étranglement dans les risques de féminicides.