Matchs de séries de la LNH et JO de Milan

Le vétéran Eric Furlatt entamera sa 26ᵉ saison dans la LNH et il se prépare pour les camps d'entraînement, y compris un camp olympique en vue des JO d'hiver de Milan.
Écoutez Eric Furlatt parler de sa saison à venir au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les matchs des séries de la LNH et les JO de Milan pour Furlatt;
- «J'avance en âge, les joueurs rajeunissent et ils vont très vite: je n'ai pas le choix d'être en forme»;
- La clé de la longévité dans l'arbitrage: l'importance de maintenir une bonne relation avec joueurs et entraîneurs;
- Furlatt se prépare pour les Jeux olympiques, un jalon important dans sa carrière.