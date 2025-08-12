 Aller au contenu
Matchs de séries de la LNH et JO de Milan

«Ma coupe Stanley, c'est ça» -Eric Furlatt

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2025 20:00

Avec

Louis Jean
«Ma coupe Stanley, c'est ça» -Eric Furlatt
Eric furlatt en 2015. / AP/Alan Diaz

Le vétéran Eric Furlatt entamera sa 26ᵉ saison dans la LNH et il se prépare pour les camps d'entraînement, y compris un camp olympique en vue des JO d'hiver de Milan.

Écoutez Eric Furlatt parler de sa saison à venir au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les matchs des séries de la LNH et les JO de Milan pour Furlatt;
  • «J'avance en âge, les joueurs rajeunissent et ils vont très vite: je n'ai pas le choix d'être en forme»;
  • La clé de la longévité dans l'arbitrage: l'importance de maintenir une bonne relation avec joueurs et entraîneurs;
  • Furlatt se prépare pour les Jeux olympiques, un jalon important dans sa carrière.
