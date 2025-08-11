 Aller au contenu
Sports
Sommet des femmes

Comment créer des opportunités pour les jeunes femmes dans le sport

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 août 2025 20:57

Avec

Louis Jean
Louis Jean
Comment créer des opportunités pour les jeunes femmes dans le sport
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Jennifer Mathurin, ancienne joueuse professionnelle de basketball et organisatrice, a discuté du sommet des femmes en sport qui s'est tenu à Toronto la semaine dernière, visant à célébrer et inspirer les femmes dans l'industrie du sport.

La soeur de Bennedict Mathurin, des Pacers de l'indiana, a également mentionné sa participation à l'Omnium de Tennis du Canada et son engagement à créer des opportunités pour les jeunes filles, illustré par un camp qu'elle a organisé pour 80 jeunes filles du Canada et des États-Unis.

On écoute Jennifer Mathurin au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

