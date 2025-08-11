Jennifer Mathurin, ancienne joueuse professionnelle de basketball et organisatrice, a discuté du sommet des femmes en sport qui s'est tenu à Toronto la semaine dernière, visant à célébrer et inspirer les femmes dans l'industrie du sport.

La soeur de Bennedict Mathurin, des Pacers de l'indiana, a également mentionné sa participation à l'Omnium de Tennis du Canada et son engagement à créer des opportunités pour les jeunes filles, illustré par un camp qu'elle a organisé pour 80 jeunes filles du Canada et des États-Unis.

On écoute Jennifer Mathurin au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.