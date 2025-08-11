Toujours au sommet de la Ligue américaine

Les Blue Jays de Toronto sont toujours au sommet du classement de la section est de la Ligue américaine et même du classement général de cette ligue.

Qui l'avait prédit? Peu de gens, en vérité.

Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au réseau Cogeco, discuter des performances impressionnantes des Blue Jays de Toronto avec l'animateur Louis Jean.

Les sujets discutés