Baseball
Toujours au sommet de la Ligue américaine

L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays

par 98.5 Sports

0:00
11:40

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 août 2025 19:24

Avec

Alex Agostino
Alex Agostino
Louis Jean
Louis Jean
L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
Ernie Clement et Vladimir Guerrero fils célèbrent un autre circuit des Blue Jays. / AP/Wally Skalij

Les Blue Jays de Toronto sont toujours au sommet du classement de la section est de la Ligue américaine et même du classement général de cette ligue.

Qui l'avait prédit? Peu de gens, en vérité.

Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au réseau Cogeco, discuter des performances impressionnantes des Blue Jays de Toronto avec l'animateur Louis Jean.

Les sujets discutés

  • Qui aurait pu prédire les succès des Blue Jays?
  • Les succès des jeunes et l'amélioration constante de l'équipe;
  • La chimie de l'équipe et le plaisir de jouer ensemble contribuent au succès des Blue Jays.
