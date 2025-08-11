 Aller au contenu
Société
Afin d'éviter les malaises

Comment pouvons-nous nous ajuster à de telles chaleurs?

par 98.5

0:00
7:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2025 15:32

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Comment pouvons-nous nous ajuster à de telles chaleurs?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La canicule se poursuit dans l’est du Canada, et Montréal a connu des records de chaleur, dimanche. Les températures maximales pourraient également atteindre les 35 degrés Celsius lundi, dans certains secteurs, avec un indice humidex avoisinant les 40 degrés.

Comment pouvons-nous nous ajuster à de telles chaleurs au quotidien et que faire si on vit un malaise de chaleur?

Écoutez le médecin de famille Benoît Heppell souligner l'importance de la reconnaissance des symptômes comme la faiblesse, les nausées et les maux de tête, lundi après-midi, à l'émission de Catherine Beauchamp.

Il recommande des mesures immédiates telles que de se rafraîchir et de s'hydrater adéquatement et conseille également de rechercher des environnements plus frais et d'utiliser des moyens comme les débarbouillettes d'eau froide pour aider à abaisser sa température corporelle.

