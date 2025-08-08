 Aller au contenu
Documentaire STANS du rappeur Eminem

«Ça permet de comprendre l'homme et les gens qui se retrouvent en lui»

Le Québec maintenant

le 8 août 2025 15:52

Élisabeth Crête
Caroline Legault
Le rappeur Eminem / Paul Sancya / The Associated Press

Le documentaire STANS que le rappeur Eminem a produit à son propre sujet, en compagnie de son manager, sera disponible sur la plateforme Paramount en septembre.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault en discuter vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Ce que j'apprécie le plus en fait, c'est que c'est un sujet beaucoup plus profond que la musique et son histoire à lui. C'est sur la relation intense, parfois toxique, qu'il entretient avec sans fans les plus dévoués. Ça permet de comprendre un peu l'homme et les gens qui se retrouvent en lui.»

Caroline Legault

