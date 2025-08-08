Documentaire STANS du rappeur Eminem

Le documentaire STANS que le rappeur Eminem a produit à son propre sujet, en compagnie de son manager, sera disponible sur la plateforme Paramount en septembre.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault en discuter vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.
«Ce que j'apprécie le plus en fait, c'est que c'est un sujet beaucoup plus profond que la musique et son histoire à lui. C'est sur la relation intense, parfois toxique, qu'il entretient avec sans fans les plus dévoués. Ça permet de comprendre un peu l'homme et les gens qui se retrouvent en lui.»