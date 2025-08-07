 Aller au contenu
Tennis
Une ascension foudroyante

Victoria Mboko: de 350e au monde au top 35 en quelques mois

par 98.5

0:00
6:25

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 août 2025 17:03

Avec

Élisabeth Crête
Élisabeth Crête
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Victoria Mboko. / PC/Christinne Muschi

La finale de l'Omnium Banque Nationale au stade IGA jeudi soir mettra en vedette la Canadienne Victoria Mboko contre la Japonaise Naomi Osaka. 

Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal et co-animateur du balado Sur la ligne, discute de l'ascension rapide de Mboko: passant de la 350ᵉ à la 34ᵉ place mondiale, et de ses victoires contre trois championnes de Grand Chelem lors du tournoi.

Qu'est-ce qui explique son succès récent, avec - peut-être - un moment historique qui se profile?

Écoutez-le à ce sujet, jeudi, au micro du Québec maintenant, lors de la chronique sportive de Jeremy Filosa. 

«C'est une excellente saison, une saison d'éclosion pour Victoria Mboko.»

Hugues Léger

