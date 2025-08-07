Une ascension foudroyante

La finale de l'Omnium Banque Nationale au stade IGA jeudi soir mettra en vedette la Canadienne Victoria Mboko contre la Japonaise Naomi Osaka.

Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal et co-animateur du balado Sur la ligne, discute de l'ascension rapide de Mboko: passant de la 350ᵉ à la 34ᵉ place mondiale, et de ses victoires contre trois championnes de Grand Chelem lors du tournoi.

Qu'est-ce qui explique son succès récent, avec - peut-être - un moment historique qui se profile?

Écoutez-le à ce sujet, jeudi, au micro du Québec maintenant, lors de la chronique sportive de Jeremy Filosa.