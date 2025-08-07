 Aller au contenu
Une belle brochette d'artistes d'ici et d'ailleurs

Alicia Moffet à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

par 98.5

le 7 août 2025 16:50

Élisabeth Crête
Élisabeth Crête
Caroline Legault
Caroline Legault
Alicia Moffet à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Caroline Legault / Cogeco Média

Les amateurs de musique et les festivaliers auront encore beaucoup d'options en fin de semaine, et ce, dans plusieurs secteurs de la province.

Écoutez les suggestions de la chroniqueuse culturelle Caroline Legault, jeudi, au Québec maintenant.

Alicia Moffet, Talk ou encore Billie du Page seront notamment en spectacle à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Du côté de Québec, à la Baie de Beauport, le festival Cigale mettra en vedette Half Moon Run, Lou-Adriane Cassidy ou encore Foster The People.

