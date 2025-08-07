Musique francophone

 Aller au contenu
«Une belle célébration intergénérationnelle de la chanson» -Ariane Moffatt

le 7 août 2025 09:51

«Une belle célébration intergénérationnelle de la chanson» -Ariane Moffatt
La choniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Le festival de la SuperFrancoFête, cette grande célébration de la chanson francophone, aura lieu à Québec, du 15 au 28 août.

Le spectacle intitulé L'été de mes chansons, présenté à l'Agora de Québec le 15 août, sera aussi diffusé en direct sur Internet. 

Ce concert mettra en vedette des chanteurs comme Michel Rivard, Pierre Lapointe et Damien Robitaille . 

Au total, une cinquantaine d'artistes participeront à l'événement.

Écoutez l'auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt qui participera également au concert, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal, jeudi.

