Il y a 30 ans...

«Il y avait des rumeurs. Puis, avant l'annonce, durant la série entre les Nordiques et les Rangers de New York, on savait qu'il y avait des rencontres entre les Nordiques et le gouvernement... On savait que ça n’allait pas très bien et que le gouvernement n’interviendrait pas. Le maire L'Allier, ce n’était pas non plus le gars qui était au bar pour défendre les Nordiques. On était préparé à ça.»