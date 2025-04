Claire Morrison fait une très belle proposition dans le paysage du folk canadien: son premier album solo Where Do You Go at Night?

La Franco-Manitobaine, qui est basée à Montréal depuis plusieurs années, mélange le folk et le rock progressif. La voix douce est très bien maîtrisée.

Where Do You Go at Night? est réalisé par une artiste électro, la musicienne Rayannah.

«Il y a beaucoup de belles choses sur cet album», affirme la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson à l'émission de Patrick Lagacé, mardi matin.

Autre sujet abordé