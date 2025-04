Un match à la fois pour le CF Montréal

«Les premiers sept matchs, je pense qu'on aurait pu accumuler plus de points. Je pense qu'il faut y aller un match à la fois. Si tu commences à regarder trop loin, à voir combien de matchs il reste et combien de points tu as besoin, c'est là, peut-être que tu peux te perdre. Donc si on se concentre simplement à aller chercher les trois points et la victoire demain, puis après on se concentre sur le match d'après, c'est la bonne chose à faire. Y aller un match à la fois. Je pense que c'est dans cet état d'esprit que le groupe est en ce moment.»