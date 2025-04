Congélation d'ovules, utérus artificiels, etc.

Comment se dérouleront les naissances dans les prochaines années?

C’est la question que s’est posée Claudie Simard dans la nouvelle série documentaire Naissances du futur, qui est diffusée en ligne à partir de lundi.

Écoutez Claudie Simard, réalisatrice de la série documentaire Naissances du futur, au micro de Philippe Cantin.

Le documentaire abordent des termes comme les naissances in-vitro, la congélation d'ovules, les utérus artificiels et la modification génétique des embryons.

La réalisatrice discute des implications éthiques et philosophiques de ces technologies, notamment en ce qui concerne l'infertilité croissante et les alternatives possibles comme le don de sperme et l'adoption.

La série, qui comprend six épisodes, est disponible sur Savoirs. média et aborde des questions complexes sur l'avenir de la procréation humaine et les dilemmes éthiques associés.