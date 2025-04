544 millions de dollars sur 5 ans pour la culture

«Je fais une seconde d'histoire, mais à la création du ministère des Affaires culturelles, à l'époque de Jean Lesage et de Georges-Émile Lapalme, on a eu cette phrase qui est pour moi magnifique et qui dit: ''C'est bien plus par la culture que par le nombre que le Québec va s'imposer dans le monde.'' Et ça, c'est encore tellement d'actualité aujourd'hui parce qu'on est une petite nation en termes de nombre, mais on est une grande nation culturellement parlant. Et quand on investit dans nos créateurs et dans nos créatrices, bien on ne se trompe pas.»