Le Canada absent des tarifs réciproques

On inverse les rôles: Valérie Beaudoin se joint à Michèle Boisvert pour son bloc économique au micro de Philippe Cantin.

«Trump nous a pris en otage depuis tellement longtemps avec ces tarifs, qu'on ne sait pas ce que ça va être et que ça fait peur... Et tout à coup, on entend... Finalement, le Canada n'est pas sur la liste et si jamais on est imposé, ce serait 10 % et on se dit, ouf! Mais il n'en demeure pas moins que ça va faire mal à l'économie canadienne. Juste les tarifs sur l'automobile (25%)», dit Michèle Boisvert

Ils abordent également les réactions potentielles du gouvernement du Québec et la nécessité pour le Canada de réduire sa dépendance économique vis-à-vis des États-Unis.

