La commission

«Une des problématiques qu'on a rencontrée cet hiver, c'est que la neige et la glace se sont accumulées et ont nui au fonctionnement des aiguillages. Donc on a augmenté la capacité de chauffage de sorte que, si jamais une autre tempête de neige importante devait survenir, on serait capable de faire fondre beaucoup plus facilement cette neige-là et cette glace-là, de manière à préserver le bon fonctionnement de ces outils-là.»