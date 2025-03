Voyage Montréal-Québec en train

Biz a profité de la semaine de relâche pour aller visiter ses parents à Sainte-Foy avec ses enfants et il a pris le train pour s'y rendre.

Et son périple met la table pour son commentaire à l'émission de Philippe Cantin, au Québec maintenant.

«J'avais réussi à réserver les banquettes face à face, ce qui fait qu'on a joué au crible. J'ai lu une biographie, on a mangé, j'ai siroté un rhum and coke... On est arrivés à Sainte-Foy en soirée, ben relaxes, mais aussi, ben en retard, parce que les retards avec Via Rail, c'est devenu la norme. Au moins une demi-heure à l'embarquement, minimum, et souvent plus en cours de route. Tu fais Montréal-Québec en quatre heures. Il y a quelque chose qui ne marche pas.»

Tout en rappelant l'histoire du chemin de fer au Canada et son importance dans la formation du pays, il propose un renouveau de l'utilisation du train pour améliorer le transport et réduire la congestion routière.