Course à la chefferie du PLC

«Je commence à avoir un malaise devant la protection qu'on donne à Carney. Sa campagne électorale ressemble de plus en plus à la campagne de Kamala Harris où on l'a protégé et il y avait un message extrêmement scripté, pas beaucoup d'entrevues et pas beaucoup de moments où tu sens qu'elle est complètement elle-même. Et là il n'y aura pas de conférence de presse après la chefferie. On le protège tellement!»