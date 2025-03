Quel sport vous permet de calmer votre anxiété?

«On le sait, on rentre de cette marche, on termine un workout, peu importe le contexte, tout de suite, on va dire oh, ça fait du bien! Au gym, j'entends les gens dans le vestiaire dire: ''Ça me tentait pas, j'étais stressée, mais suis contente de l'avoir fait. Je me sens mieux." Ce n’est pas de la magie, c'est physiologique. D'ailleurs une super nouvelle, des découvertes plutôt récentes ont démontré que le fait de s'entraîner au simple niveau deux, les zones qui sont confortables auront un effet.»