Des élus républicains se plaignent des tarifs

«De plus, Doug Ford, notre éléphant dans un magasin de porcelaine, est passé de la parole aux actes. Il a écrit aux gouverneurs, sénateurs et membres du Congrès des États de New York, du Michigan et du Minnesota pour les avertir. C'est une mise en demeure, en disant: pour réponse des tarifs imposés par votre président, non seulement l'Ontario est prêt à appliquer une surtaxe de 25 % sur l'électricité qui est exportée aux États-Unis... Mais dans la lettre signée par le premier ministre de l'Ontario, il dit: si c'est nécessaire, l'Ontario n'hésitera pas à augmenter cette surtaxe et même couper complètement l'approvisionnement en électricité.»