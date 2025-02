Le Club de l'Utah en séries?

André Tourigny, entraîneur-chef du Club de hockey de l'Utah, est optimisme après une pause bénéfique pour son équipe durant la confrontation des 4 Nations.

Écoutez l'entraîneur-chef québécois au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«On pouvait le voir et le ressentir avec les joueurs. On a adoré l'énergie. On a joué un très bon match à Los Angeles. Et hier, contre Vancouver, chez nous, c'était un match de quatre points pour autres», dit Tourigny.

«Si on perdait ce match, on tombait à huit points, et eux, ils ont un match en main, ça devenait quasiment impossible. Donc, en gagnant ce match, on est à quatre points. On est en vie, on se ramène dans la course et notre équipe est en santé présentement.»

