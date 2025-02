Rantanen moins productif en Caroline

Depuis qu'il a été échangé aux Hurricanes de la Caroline, Mikko Rantanen n'affiche pas les mêmes statistiques que lorsqu'il était avec l'Avalanche du Colorado.

Écoutez Dany Dubé commenter cette situation au micro de Mario Langlois, aux amateurs de sports.

Selon certaines rumeurs, Mikko Rantanen pourrait encore être sur le marché d'ici la date butoir des transactions.

«Sébastien Aho, c'est un très bon joueur dans la Ligue nationale, mais est-ce que c'est Nathan McaKinnon? La réponse est non. Là, on regarde Rantanen, mais «Avec pas d'MacKinnon» (référence avec le groupe de musique Avec pas d'casque). C'est un ailier. Moi, je suis toujours un petit peu plus réticent à ouvrir mon compte de banque, puis à donner le coffre-fort à un ailier», dit Dubé.

«Il n'y a aucun joueur qui est à l'abri du mix - avec qui il joue et de son environnement. Il y a des joueurs qui étaient dans un environnement extraordinaire, qui ont changé l'environnement et pour qui ça ne marche pas. Je t'en donne deux: Stamkos et Marchessault.»