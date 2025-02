Dépenses du gouvernement

Le candidat du parti libéral, Mark Carney, lors d'une conférence de presse à Toronto, mercredi, a détaillé sa stratégie budgétaire pour une éventuelle campagne électorale.

Il a promis d'équilibrer le budget opérationnel du gouvernement du Canada tout en investissant dans des dépenses en capital, telles que les infrastructures de transport et la défense nationale.

Écoutez Dimitri commenter ces déclarations au micro de Philippe Cantin.

Au fait, quelle est la nuance entre le budget opérationel et budget de dépenses en capital?

Budget opérationel: «Pour vois, c'est le loyer, l'hypothèque, l'épicerie, les factures d'électricité, l'essence, les assurances, l'internet et le téléphone. Pour le gouvernement, c'est les salaires et les avantages sociaux pour la fonction publique fédérale, les fournitures et les services opérationnels pour faire fonctionner le gouvernement, les ministères et les organismes gouvernementaux. C'est les transferts aux provinces et aux territoires pour financer la santé, l'éducation, etc. C'est aussi les frais de la dette publique.»

Budget de dépenses en capital: «C'est acheter une nouvelle voiture. Ça, c'est l'équivalent du TGV. Rénover notre maison, l'achat d'une résidence secondaire, les vacances en famille, le nouveau mobilier. C'est quoi alors, les dépenses en capital du gouvernement du Canada? C'est des infrastructures de transport, donc, des routes, des ponts, des ports, des aéroports. C'est investir dans la défense nationale. On achète des navires, des avions, des véhicules pour les Forces armées canadiennes. C'est construire de nouveaux hôpitaux, c'est construire des oléoducs, comme l'a promis aujourd'hui Mark Carney. Il construit de nouveaux oléoducs. Donc, pour lui, ça ce n'est pas des dépenses, mais c'est des investissements parce qu'il y aura un retour sur l'investissement.»