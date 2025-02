Les Québécois favorables aux pipelines?

«Avec la nouvelle réalité - on a un voisin du Sud qui n'est tout à coup plus notre ami - on cherche de nouveaux débouchés. On parle beaucoup de commerce interprovincial; nos yeux se tournent vers l'Europe et même vers l'Asie. Donc on a l'impression qu'il y a une ouverture supplémentaire à regarder ces projets-là qui ont été rejetés dans les dernières années.»