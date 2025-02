Un peu plus de deux semaines après son assermentation, le président américain Donald Trump bouscule un peu plus, chaque jour, l’ordre mondial.

Les relations diplomatiques sont houleuses, tant avec le Canada que le Mexique, et ce, malgré un sursis de 30 jours sur l’imposition de tarifs douaniers. Et selon toute vraisemblance, nous ne sommes pas prêts d’avoir terminé de faire l’objet de tactiques de négociations et de menaces de la part du président Trump.

Pour en parler, l'animateur Philippe Cantin en discute avec Raymond Chrétien, associé et conseiller stratégique chez Fasken, et ancien ambassadeur du Canada à Washington, au Mexique et en France.

Comment négocier dorénavant avec nos voisins du Sud, dans tout ce chaos?

«Pour l'instant, le gouvernement fédéral fait ce qu'il peut faire dans les circonstances, c'est-à-dire, envoyer ses ministres l'un après l'autre ou en groupe et utiliser les premiers ministres des provinces à l'occasion. C'est par des contacts auprès des décideurs, des nouveaux décideurs américains, ceux qui entourent le président Trump, d'essayer de les convaincre de convaincre leurs patrons de ne pas imposer ces tarifs à l'égard du Canada», dit-il.

Celui qui pense que les tarifs douaniers américains risquent de voir le jour malgré tout, note que l'idée des Américains de structurer de nouvelles ententes économiques avec le Canada va prendre du temps.

«Structurer une nouvelle entente économique avec le Canada? On ne parle pas de jours, de semaines, mais on parle de quelques années.»