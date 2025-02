Jakob Pelletier échangé aux Flyers

Lors de sa plus récente intervention au micro de Mario Langlois, le directeur général des Flyers de Philadelphie Daniel Brière notait qu'il était possible que la formation ne fasse pas de transaction avant la date butoir des échanges.

Ce ne fut pas le cas. Les Flyers ont envoyé Joel Farabbe et Morgan Frost aux Flames de Calgary, obtenant en retour Andrei Kuzmenko et de Jakob Pelletier.

Écoutez Daniel Brière commenter les raisons de cet échange avec Mario Langlois.

«C'était plus pour se situer favorablement dans le futur avec le plafond salarial. Le contrat de Joel Farabee, ce n'est pas quelque chose qui s'annonçait très, très bien. Encore trois ans de contrat, ça nous faisait peur», dit Brière.

«On a beaucoup de jeunes joueurs qui s'amènent et qui prennent de plus en plus de place et, malheureusement, Farabee et Frost se faisaient repousser de plus en plus. Dans le cas de Frost, on sait que son contrat aussi va augmenter de beaucoup, donc, c'était plus pour nous donner de la flexibilité au plafond salarial pour les années à venir.»

Et comment voit-il l'arrivée de Pelletier, un joueur originaire de Québec, se joindre aux Flyers.

«C'est un choix de première ronde. Il y a seulement 23 ans. Souvent, on voit des joueurs éclore à 25, 26 ans, donc on espère du moins que c'est ce qui va arriver avec Jacob.