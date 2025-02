«Il y a un exercice d'éducation pour leur expliquer comment ça peut faire mal»

«CNN en parle beaucoup, a fait même un guide de ce qui va vous coûter le plus cher. Alors, on est en train d'éduquer les Américains parce que beaucoup disent que ça ne change rien, que ce sont les Canadiens qui paient. On comprend très mal et on doit faire un exercice d'éducation qui est difficile pour expliquer c'est quoi un tarif et comment ça peut faire mal aux Américains.»