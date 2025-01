Chronique culturelle

Avec son nouvel album Hurry up Tomorrow, lancé vendredi, The Weeknd marque la fin d'une trilogie commencée avec After Hours (2020) et Down FM sorti en 2022.

L'album, incluant des collaborations notamment avec Lana Del Rey et Travis Scott, sera utilisé comme bande sonore pour un thriller psychologique à venir.

The Weeknd, influencé par Michael Jackson et David Lynch, explore des thèmes cinématographiques et atmosphériques dans cet opus.

